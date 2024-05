El mensaje de Esteban Bullrich en apoyo al Pacto de Mayo: “Voy a ir a Córdoba como un ciudadano más”

El ex senador nacional del PRO y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, publicó un video en su cuenta personal de la red social X, donde muestra su apoyo al Pacto de Mayo planteado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, criticó que ese acuerdo no contenga “ningún punto sobre la educación” pero que con “ex funcionarios académicos y expertos” lanzaron “una campaña para que se incluya este tema”.