Un tucumano fue a Estados Unidos a jugar tenis universitario, probó en el profesionalismo, y ahora da clases en Miami

Tras completar sus estudios, se trasladó a Nueva Jersey en donde trabajó durante un año en una academia de desarrollo llamada Brunswick Hills Tennis Center. Allí, conoció al ex tenista y actual entrenador eslovaco Vladimir Platenik, con quien hizo buenas migas y le ofreció una gran posibilidad laboral. “Él había estado en el tour profesional unos 20 años y había entrenado a jugadoras como Dominika Cibulkova, Belinda Bencic (ambas ex 4° del mundo), y muchas más. Pegamos muy buena onda y me comentó la posibilidad de ir a Europa a hacer eso; algo que me interesó mucho. En ese momento estábamos trabajando con Anna Blinkova (tenista rusa, actual 45° del ranking)”, relató.