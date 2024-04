Ley Bases: el oficialismo redujo la cantidad de oradores para acelerar la votación

“Arrancamos mal, una vez más. Entiendo que ustedes no quieren que les pase lo que ya les pasó, pero no fue nuestro bloque el que pidió votar inciso por inciso, es más, dije que no estaba de acuerdo. Hoy está faltando sentido común”, protestó el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.