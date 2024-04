Como cada 29: con una "ñoquiada", Creo reclamó en la Legislatura el tratamiento de la reforma electoral

“Hace meses venimos reclamando acceso a la información pública y una reforma del sistema político. Si no cambian estas cosas en Tucumán no va a cambiar nada. El 29 de febrero estuvimos aquí y, al otro día, el gobernador Jaldo anunció con bombos y platillos que iba a ser el gran reformador. Todo para la tribuna, porque ahora dice que esos no son los ‘problemas de la gente’ y que se verá el año que viene. El problema de la gente, de nosotros, los tucumanos, es este sistema político y esta forma de administrar que tienen hace 40 años, con Jaldo siempre presente”, interpeló a viva voz en la vereda del Palacio Legislativo.