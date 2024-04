Planificación: junto a su Gabinete, Jaldo hizo un balance de la gestión provincial

Evaluó, además: “esto es lo que hoy analizamos en los 170 días. Si no hubiésemos tomado estas medidas, hoy no tendríamos la paz social que tenemos, no podríamos estar atendiendo las 20.000 consultas por día que se hacen en la salud pública de Tucumán. No tendríamos las escuelas en clases y no tendríamos los índices de seguridad que están mostrando una disminución en los diferentes delitos. Fundamentalmente, homicidio, que tiene que ver con la vida de los tucumanos”.