Video: mirá la reacción de Carlos Alcaraz cuando vio a Del Potro en Madrid

El futuro de Juan Martín del Potro

“Mi retiro fue una decisión de mi cuerpo, algo forzado y no algo preparado o trabajado con psicólogo y un equipo”, dijo el tenista argentino en su visita al Mutua Madrid Open. “Recién ahora estoy viniendo a los eventos y sintiéndome bien. Al principio me costaba y quería hacer las obligaciones e irme. Pero en Miami tuve un evento y luego me quedé a ver a Carlitos (Alcaraz) y lo disfruté”, indicó.