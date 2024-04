Cómo saber si un bulto en el cuello puede convertirse en cáncer de tiroides

Nódulos tiroideos, unos bultos que no deben pasarse por alto

Los nódulos tiroideos son bultos que se forman en la glándula tiroidea pero no suelen impedir que la tiroides funcione correctamente. Esto explicaría por qué más de la mitad de la población tiene nódulos tiroideos pero no lo sabe hasta que no se palpa el cuello o se realiza una prueba de imagen.