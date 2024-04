Cartas de lectores: “Miedo a contagiarse de pobreza”

Escribo esta carta para contar que tengo el corazón destrozado y una angustia tremenda. Soy una persona de 81 años, jubilada con la mínima y al ver a esas personas que se pelean por una silla en el Congreso siento vergüenza ajena. ¿Cómo pretenden cobrar $4 millones cuando hay miles de niños muriendo de hambre y personas de la tercera edad a las que no les alcanza lo que cobran para llegar a fin de mes y menos para tener sus medicamentos? Al ver la cara de algunos que dicen ser representantes del pueblo yo les diría: no levanten la mano o renuncien, y no sigan burlándose de la gente honrada. Yo les aseguro que esas personas jamás pusieron el trasero en el colectivo lleno de personas porque tienen miedo de contagiarse de pobreza.