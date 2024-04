La novia del “Colo” Barco lo defendió tras las críticas por su error frente a Manchester City

¿Qué dijo “Colo” Barco tras la derrota frente a Manchester City?

“Estoy triste por la derrota, no era lo que queríamos, buscábamos ganar el partido, pero sabíamos que el City es muy grande y ganó todo”, indicó “Colo” en dialogo con ESPN. “Por otra parte, me siento contento por el debut, más contra este equipo y en nuestra cancha. Es un fútbol completamente distinto. Me fui adaptando, ahora el técnico vio que estaba preparado y, por suerte, me sentí bien dentro del campo”, añadió.