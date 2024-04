Dos concejales proponen que la Capital tenga un programa integral de residuos electrónicos

En ese sentido, argumentaron que este tipo de residuos cuenta con una amplia gama de materiales peligrosos, como plomo, mercurio y cadmio, que pueden filtrarse en el suelo y el agua, poniendo en riesgo la salud humana y de los animales. "Una gestión inadecuada puede provocar emisiones tóxicas y liberación de gases de efecto invernadero. Por eso es que este tipo de desechos no pueden incinerarse de manera no controlada o ser vertidos en sitios no autorizados. Estos efectos indeseados incluso pueden ocurrir cuando se los desmantela de manera informal. Este programa nos va a permitir no sólo cuidar el medio ambiente, por nosotros y por las generaciones que vienen, sino también la salud de los tucumanos", señalaron.