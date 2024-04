Registro, trabajo y exploración: La idea natural, de María Negroni

El proceder investigativo que Negroni lleva adelante en esta obra pareciera no alejarse demasiado de su producción poética y, claro, de su modo de concebir la poesía. En una entrevista publicada en “Cuadernos Hispanoamericanos” (2022), a propósito de la poesía como una epistemología del no saber, sostiene: “Siempre pensé el poema como juego –juego serio, desde luego– donde las preguntas se responden con otras preguntas, con suerte, mejor formuladas. He sostenido siempre que la poesía es una epistemología del no saber. Lo que pasa es que la calidad de ese no saber puede mejorarse”. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un naturalista, una ilustradora o un alquimista sino un niño o una niña que juega a indagar sobre aquello que falta?