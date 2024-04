El oficialismo modificará la Ley Bases y mañana habrá dictamen en Diputados

A esta puja luego se sumó el PRO, que se levantó de una reunión (según explicaron desde la bancada) porque el Gobierno, la UCR y Hacemos no se ponían de acuerdo sobre el capítulo laboral. “El PRO no puede seguir apoyando al gobierno si ni los propios diputados de LLA ni el Presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”, dijeron a Infobae desde la bancada que conduce Cristian Ritondo.