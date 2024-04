Entrevista a Oscar Nemeth: “Cuando se mueren los padres, somos los siguientes”

Al bucear en su pasado, recuerda cuando tenía 17 años y leía -devoraba- los textos de Antonin Artaud. “Empecé a consustanciarme del ‘Teatro y su doble’, a escuchar los discos de Luis Alberto Spinetta, a trabajar en grupos referenciados con el surrealismo y el absurdo, que eran nuestro norte en aquel momento. Me abrió la percepción hacia otros mundos y otras realidades. Me entero que Artaud muere a los 42 años, y me digo ¿cómo puede una persona hacer tantas cosas bellas, descubrir y desarrollar todo esto sólo hasta esa edad? Sentí que si yo vivía hasta los 42 años, me daba por satisfecho. Cuando llegué, pensé que todo lo que vivía después de los 42 años lo hacía de arriba. Entonces me propuse un proyecto, un desafío a desarrollar, a crear, a vencer algo adentro y fuera mío, en la militancia y en el lenguaje, en la vida, en la poesía, en el teatro, en el cine. Esa es la relación personal que tengo con la muerte. Algo de eso se lo puse a mi Antonio con respecto a algunas de las cosas que he imaginado para qué estaba ahí, qué estaba haciendo y qué sentía y cómo se desafiaba en cada una de las cosas que encaraba”, abunda.