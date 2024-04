“Barcos y catedrales”, de Nicolás Aráoz, se estrena en el Bafici

- Bueno, no sé si vengo del teatro, aunque sí estudié teatro e hice muchos espectáculos teatrales, creo que más bien vengo de una época que me permitió mezclar todo lo que veo y tengo como mundo posible (la poesía, la música, el teatro, la danza, el cine por ejemplo, todas cosas que mi mamá me llevaba a ver ya desde muy chico). Y la época, de los 90 a esta parte, me permitió que pudiera poner todo a interactuar en escenarios, donde además me junté con un montón de personas que me hicieron crecer y profundizar en la escena, desde el Grupo Tajo, y por fuera también, en otros proyectos.