Galmarini: “Vinimos a acompañar a la gente que siente que este no es el camino"

La expresidenta de Aysa y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, estuvo presente junto a su esposo y sus hijos en la jornada de lucha en defensa de las universidades públicas. La referente del FR rodeada de jóvenes, realizó declaraciones a los medios “Nosotros lo dijimos y no alcanzó. Creo que es mucho más importante que el pueblo este expresándose. No vinimos a encabezar ninguna marcha, ningún acto, vinimos a acompañar a la gente que si siente que este no es el camino que votaron , que no es lo que ellos quieren, que Milei les mintió, que les dijo que iba hacer el ajuste sobre la casta y lo está haciendo sobre el pueblo”.