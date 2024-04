Carriles exclusivos: las principales consultas que los conductores les realizan a los inspectores

No. Los usuarios de motos, bicicletas y monopatines eléctricos tampoco pueden circular por ese sector de la calle. “Pueden hacerlo por el carril de la izquierda, por supuesto, cumpliendo las condiciones de seguridad, como el casco, y respetando la Ley Nacional de Tránsito”, señaló Nieva. Y aclaró que si estos usuarios prefieren no transitar una calle que tiene un carril exclusivo para ómnibus, pueden optar por otra arteria que no cuente con esa limitación.