Tras ser dada de alta, Marcela Pagano insiste con que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político

El titular de la Cámara Baja insiste en forzar la salida de Pagano de Juicio Político incluso desconociendo el acta de designación firmada por los legisladores nacionales, un mecanismo que Pagano considera ilegal. Desde La Libertad Avanza le ofrecen la comisión de Finanzas, algo que la ex periodista no está dispuesta a aceptar. En el medio, se abrió un principio de negociación por la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia. un enclave legislativo que la Casa Rosada no estaría dispuesta a entregarle a Pagano.