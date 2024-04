Redrado dijo que el país podría llegar a un 7% de inflación entre mayo y junio

Durante su paso por La Cornisa (LN+), Redrado sostuvo: “La baja es una tendencia que se va a profundizar en los meses de abril, mayo y junio. Probablemente lleguemos a una tasa de 7% en los próximos meses”. En particular, sobre el cuarto mes del año, dijo: “En abril, probablemente no lleguemos tan bajo en cuanto a índice inflacionario porque han subido precios regulados. Para mencionar algunos, incrementos en la luz, gas y agua corriente, que estaban rezagados”. No obstante, se mostró positivo de cara a la mitad del 2024: “Vamos a llegar al 7% en el mes de julio. La clave más tarde va a ser cómo hacer que baje al 1%”.