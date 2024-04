Ataque a un agente de tránsito: "Los disparos le pasaron sobre la cabeza, pudo ser una desgracia"

“En lo que me acercaba a pedirle la documentación correspondiente del vehículo, el conductor sacó un arma y me pidió que no me acercara. En ese momento retrocedí y él realizó tres o cuatro disparos y luego continuó su marcha hasta perderse de vista en Alem y San Lorenzo”, contó González en un video difundido por la Municipalidad de la capital. El agente aseguró que el agresor habría estado alcoholizado y, según la denuncia presentada, se trataría de Facundo Ale, quien habría estado acompañado de al menos dos personas. “Una vez más estamos ante un hecho preocupante, altamente alarmante que sucede en San Miguel de Tucumán y que ya no es una situación de controles, sino de inseguridad donde se vio lamentablemente comprometido el oficial de tránsito González que estaba trabajando”, sostuvo Benjamín Nieva, el secretario de Movilidad Urbana de la capital.