Video: así fue el ataque que sufrió un agente de tránsito durante un control de alcoholemia

El violento hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 6.30, en la intersección de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez. El agente Mateo González relató que el conductor, aparentemente en estado de ebriedad, reaccionó de manera violenta: "Al pedirle que se detenga, gira en ‘U’, retoma por Alem y pierde el control. Al acercarme, me apunta con un arma y me pide que no me acerque. Al retroceder hace cuatro disparos y huye por Alem y San Lorenzo".