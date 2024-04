¿Justicia o habilidad en la clasificación de Real Madrid?

La eliminación del City fue un golpe duro para la Premier, porque la liga más millonaria del fútbol mundial se quedó sin equipos en semifinales de Champions y de Liga de Europa y solo Aston Villa se clasificó en Conference League y gracias al "Dibu" Martínez, otra vez pesadilla en Francia, con sus atajadas, penales, bailecito y provocaciones. Hay algo fascinante que sigue teniendo el fútbol. Puede ganar aquel que no es el mejor. El duelo es deportivo, sicológico y con la TV que muestra todo, inclusive al Dibu jugando al límite del reglamento. Y un simple sorteo puede definir que deban enfrentarse en cuartos de final los que en realidad deberían medirse en una final. Esto último lo digo no solo por el partido City-Real Madrid, sino también porque mañana juegan en Córdoba River y Boca. El ganador será el único de los cinco llamados “grandes” clasificado a semifinales de la Copa de la Liga. No solo no gana el mejor. En fútbol, tampoco gana el más poderoso. Los peces, a veces, pueden más que los tiburones. Y en la vida no hay muchos otros escenarios en los que podamos ver algo así.