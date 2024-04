Aumentos en el Senado: el fastidio de Luis Juez

Temprano, el senador había anunciado la presentación de un proyecto de resolución por parte del Pro para retrotraer el aumento de dietas que se votó a mano alzada este jueves en la Cámara alta. “Estoy re caliente porque la humillación es con la institución. No importa si nuestro bloque completo votó en contra. La gente tiene todo el derecho del mundo a generalizar, a creer que somos todos iguales. Y la verdad que no lo somos. Yo no soy mejor que nadie, pero no soy un sinvergüenza”, enfatizó.