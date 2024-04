Milei, duro con los empresarios: "En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir"

- “Para hacer gradualismo por sobre todo hay que tener tiempo y financiamiento (dos aspectos que no teníamos). ¿Ustedes creen que yo tenía tiempo si tenía la posibilidad de triplicar la base monetaria en un día? No, no había tiempo. Pero como si todo esto fuera poco, si ustedes quieren hacer gradualismo, además, requiere eso de que ustedes tengan financiamiento. Y Argentina no tenía financiamiento si tenía caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, la verdad es que no había otra alternativa que el shock”.