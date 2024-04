Qué es el Foro Llao Llao que reúne a un centenar de empresarios y políticos en Bariloche

Otros de los expositores que hablarán delante de los empresarios y emprendedores serán Martín Gurri, ex analista de la CIA norteamericana, nacido en Cuba y criado en los Estados Unidos; el funcionario del Banco Mundial, Marcello Estevao, ex secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil; Daniel Kerner, de Eurasia Group; el politólogo, docente e investigador de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud; el ex ministro de Producción de Perú, Piero Ghezzi; Bernardo Larraín, empresario, dirigente gremial de Chile; el CEO de Grupo Don Mario, Ignacio Bartolomé; Roberto Sallouti (BTG Pactual), el banco de inversión más grande de América Latina, Matias Viel (Beeflow), Jairo Trad (Kilimo), Tarek Ali Zake (OncoPrecision), Federico Lauría (CEO Dale Play), Sebastián Serrano (Co-Founder Ripio), Rodrigo Benzaquen (Founder BoulderTech) y Emiliano Kargieman (CEO Satellogic).