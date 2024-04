Canelada y Cobos pidieron que el Gobierno dé marcha atrás con el aumento del agua

Canelada, en tanto, señaló que la consulta documentada era nula y que el gobernador debía revocar ese acto administrativo. "No han escuchado a los usuarios y eso es lo que venimos a solicitar al gobernador. Nos hablan de que con la suba llegarán las inversiones, los grandes planes. Yo tengo 44 años y siempre el servicio ha sido malo. Y la SAT, además, recibe dinero del presupuesto, que no es otra cosa que los impuestos que pagamos. Entonces no nos tomen el pelo. Llevan gobernando décadas, el problema no es la tarifa, es que han administrado mal. Están a tiempo de hacerse cargo, pedir disculpas y frenar el tarifazo".