¿Cómo funciona "el mapa del agua" para denunciar problemas en el servicio?

El mapa ya cuenta con más de 1300 puntos con problemas, que son los de las familias que apoyaron la presentación de los ediles radicales para que la SAT no cobre la factura si no presta el servicio. "Esto nos va a permitir poner toda la información a disposición de este gobierno que pareciera que sigue esforzándose en no mirar el problema que hay con el agua. Con este mapa, esperamos que se caigan las vendas de los ojos de una vez por todas y resuelvan", esgrimió Canelada.