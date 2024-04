“Tortuguitas”, multas y excepciones: 10 claves sobre los carriles exclusivos para ómnibus

Sí. El secretario de Movilidad Urbana remarcó que estas penalizaciones están previstas en la normativa vigente. Y, si bien no mencionó montos, advirtió que serán "multas económicas" y "ejemplares". En ese sentido, Nieva advirtió que también está prohibido pasar por encima de las "tortuguitas" (de hecho, LA GACETA contabilizó al menos dos separadores dañados). "Lamentablemente, a las tachas divisorias se les está pasando por arriba, y eso no está permitido. Por un lado, se destrozan las cubiertas de los ómnibus; y por otro, ningún sistema de tachas va a aguantar semejante peso de las unidades. Llamamos a la reflexión a los choferes de las líneas para que no se suban a ellas", señaló el funcionario.