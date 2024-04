Prepagas: cómo devolverían el dinero a sus afiliados luego del tope impuesto por el Gobierno

El eje fue la presunción de conductas comerciales "abusivas", luego de que el decretazo 70/2023 liberara los precios del sector. El pedido no solo no apunta a las mismas entidades sino que, mientras la resolución del Ejecutivo ordenó acomodar las cuotas por seis meses, el amparo de la Superintendencia apunta a la devolución retroactiva (o sea, todo lo cobrado por encima de la inflación desde diciembre), pero no dice nada sobre lo que debería pasar con las cuotas de acá en más.