Valentina Moreno pone sus emociones en el escenario

- Mis gustos musicales son muy variados, y mi personalidad es muy similar. Me gusta sentirme libre y salvaje como Tina Turner y las sutilezas de, por ejemplo, Aretha Franklin. Personalmente creo que no hay una fórmula para “lograr el éxito” pero también creo que todo esto es producto de mucho esfuerzo; hay veces que no se imaginan lo duro que es el camino, las caídas y levantadas, la cantidad de horas de creatividad y de frustración que esto implica, pero lo importante es seguir, creer y soñar que es posible. El escenario es el momento de expresar todas esas emociones, y hay que estar seguro de uno mismo y tener confianza en que todo va a salir bien. Y que todo salga bien no siempre quiere decir seguir todas las reglas impuestas. Confío en el resultado.