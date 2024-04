Abrazo a la Educación: acto en la Facultad de Filosofía y Letras, previo a la marcha del martes

- Acá hay un dato objetivo: si el presupuesto no les alcanza a las universidades para funcionar tienen que cerrar. No hay nada más político que esto, porque tiene que ver con las prioridades que tiene un gobierno respecto de funciones que el Estado no puede renunciar a hacerlas y está en la en la sociedad aceptar que el Estado se desentienda totalmente de la educación o no lo haga. Por lo tanto, yo creo que decir que esta movilización del próximo 23; que todo lo que están haciendo las universidades para visibilizar este problema sea una cuestión de tipo política, me parece que es desviar la discusión a otro terreno. Pero también debo decir que no hay nada más político que esto porque tiene que ver con un derecho, que es el derecho a la educación superior que está consagrado por la ley y que el Estado, fíjense, aún cuando ha cambiado de orientación política en los últimos años, nunca se planteó este tipo de ajuste irracional. Uno tiene que pensar que está destinado a hacer desaparecer la universidad pública como institución.