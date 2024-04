Fue padre hace cuatro meses, y quiere que su vida personal y tenística "se den la mano"

El 6 de diciembre del año pasado fue el día en el que nació Benicio y también el día en que la vida de Collarini cambió por completo. Ahora no viaja a los torneos sólo con Delfina, sino que los acompaña su hijo. Y eso, claro, conlleva a que la vida de tenista y de padre deban convivir día a día. “Con ‘Delfi’ pensamos todo un poco más. Cuando él está durmiendo no lo despertamos; nos vamos adaptando a él. También hacemos que se adapte a nuestra vida, pero no le queremos cambiar tanto la rutina”, cuenta. “Recién me voy acostumbrando a varias cosas”.