Fue padre hace cuatro meses, y quiere que su vida personal y tenísica "se den la mano"

"Ellos llegaron cuando iba 3-1 abajo en el primer set. Lo miré (a su hijo), sonreí y gané 6-3", revela Collarini a LA GACETA. "No digo que haya sido por eso", aclara, pero señala que "no hay nada más importante que su salud". Eso entonces le permite relajarse un poco en cancha, según él mismo asegura. "Sé que el partido que estoy jugando no es lo más importante del mundo. Le quita mucho dramatismo al tenis", subrayó.