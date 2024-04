La muerte de una joven policía: "El dengue la consumió"

Vermúdez y Gómez sienten que es una muerte que se podría haber evitado. “El martes 2, cuando Yamila estaba muy dolorida, llamé una ambulancia, pero me dijeron que no podían venir, que nos vayamos al CAPS más cercano, que es el de San Cayetano. Ella tenía mucho dolor de cabeza y chucho; temblaba. Al llegar la atendieron y le pusieron suero, pero nos dijeron que volvamos a casa y que cualquier cosa la llevemos al sanatorio que a ella le correspondía. Además, nos aconsejaron buscar ayuda psicológica; no sé por qué”, recuerda Milagros.