Ricardo Arriazu: "Con las reformas estructurales se ataca las prebendas"

-La primera viene mejor de lo previsto. Siempre me pregunto cómo puede ser que diga esto cuando hubo 70% de inflación con caída de actividad y de salario real, porque eso es el efecto de haber devaluado un 150% el tipo de cambio para exportación y 300% para importación. Muchos analistas creen que una devaluación es embromar al extranjero. Y la respuesta es no. Una devaluación es un impuesto y un cambio de precios relativos interno. Entonces es exactamente lo esperable. Ahora bien, si no hacemos las reformas estructurales, esto no dura. Y en las reformas estructurales es donde aparece el problema político y es un problema más grande: que este es un país lleno de prebendas. Y cuando hace reformas estructurales está atacando las prebendas. Y el que las goza no tiene ninguna interés que se las saque. Y esto lo ve todos los días en la discusión. Uno puede debatir si hacían falta 700 artículos de la ley ómnibus o un decreto, pero lo que es cierto es que hay que sacar los impedimentos que hacen que la Argentina no sea competitiva. Esa son las reformas que todavía no se lograron. Ahora parece que hay una esperanza parcial que tiene que ver con la magnitud del ajuste y el problema en las provincias y básicamente pasa por allí. Si no hacen las reformas, pasaremos un año, nos recuperaremos al segundo y al tercero el problema vuelve. Entonces la parte política es cómo se hace para convencerla de que estamos en un país que lleva 120 años de decadencia y que es cada vez más pobre teniendo un potencial gigantesco.