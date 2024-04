Fue el último refuerzo en llegar, debutó con un gol y hoy es pieza clave de San Martín de Tucumán

El extremo dijo que cambiar el lugar de origen hace que desarrolles nuevas habilidades en la cotidianidad. “Me acuerdo que cuando jugaba en Dorados de México, no sabía nada de cocina y me costó horrores cocinar. Hoy ya lo manejo y, si bien no es algo que me guste, lo llevo mucho mejor”, describió Fedele, que ya tiene en claro cuál es su especialidad culinaria. “Cuando invitó a comer a alguien voy a la típica: milanesa con fideos y con queso arriba. Con eso, ya estamos. Pero la comida que más extraño son los fideos con tuco que me hace mi vieja. Los míos salen sin sabor, jajaja”, añadió.