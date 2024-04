Vacunate y protegé a tu bebé del virus que causa la bronquiolitis

Se suele identificar más rápidos en los niños, pero no así en adultos mayores. Hay un vacío en el diagnóstico, “una brecha de conocimiento”, le dirá la experta más tarde a LA GACETA: “Es una enfermedad subestimada en el adulto; muchas veces desde el equipo de salud no se la busca. Se busca influenza, se busca covid, pero no se piensa en VSR, y eso complica el tratamiento”.