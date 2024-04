Coca Aredes descansa en la peña del Cielo

“Coca era la tía de todos. De los artistas y de todos los que hemos formado parte de El Alto de la Lechuza. Era una mujer maravillosa; a su edad, era muy sabia, despierta y lúcida. Conversábamos y me contaba incontables anécdotas. Me decía que ella había aprendido a caminar ahí mismo porque ahí vivía la familia, con su hermano Pedrín. A mí me consideraban un Aredes más. Era impresionante su memoria; sabía toda la historia del folclore tucumano”, afirma. “Ella era la anfitriona en la peña; recibía a la gente, armaba los espectáculos, hacía de todo un poco; lo que hago yo ahora”, apunta.