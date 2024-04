Llegan los sonidos de los 90, con la potencia de ahora

- Escucho de todo, dependiendo del momento del día y de cómo fue la semana, hay algunas que son más de furias que otras, que estás más agotado, o estás más tranquilo. Si estás de vacaciones es un estilo distinto que si estás trabajando. Soy bastante curioso, incluso en estilos que no tienen nada que ver con lo que yo hago. Me gusta investigar por qué funcionan, qué es lo que hay atrás de eso. Más que escuchar para relajar, lo hago para investigar a todo nivel. Presto atención, entiendo su funcionamiento, me interesan las nuevas tendencias y con qué se copan los chicos de ahora. Lo haré hasta el día de mi muerte, porque me encanta indagar sobre qué pasa. Cuando empecé, a los 10 u 11 años, me regalaron un disco de Yes en vinilo, y siempre fui atrás de ver por qué las cosas funcionaban y se transformaban en hits. A veces tampoco tienen respuestas, no sabés por qué una canción explotó y otra, que vos pensabas que era más, no. Algo que hiciste en dos días es un himno que funciona en todo el mundo y otro trabajo al cual le pusiste un mes de trabajo furioso, no tiene la respuesta que esperabas. Es un misterio. Soy un estudioso, sobre todo cuando se pone de moda algún estilo nuevo, porque te abre el bocho para ver para dónde va la cosa hoy.