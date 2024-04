La postura de Jaldo ante los dichos de Milei sobre la vacuna contra el dengue

Al ser consultado por la prensa en torno a los dichos del Presidente de la Nación, Javier Milei, que rechazó la aplicación de vacunas, Jaldo sostuvo: “Es una declaración del presidente que hay que tener en cuenta pero hay que ver fundamentalmente qué dicen los organismos que tienen que ver con la salud mundial y no sólo en Argentina. El mosquito está presente en países hermanos. Si la epidemia crece en la región nos indica que tendremos que recurrir a otros medios y el próximo paso es la vacuna. Pero aclarando que la vacuna no tiene efecto inmediato, no te cura ya del dengue. Es para empezar a pensar en la próxima temporada porque hace efecto a los 90 o 120 días. Sí creo que hay que empezar a pensar de inmunizar para el próximo verano. Actualmente hay que profundizar el descacharreo, fumigación y colaboración institucional de todos los municipios y comunas. Que los vecinos nos abran las puertas de sus casas para fumigar y descacharrar”.