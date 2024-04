"La Tigresa" Acuña y Natalia Alderete superaron el pesaje y están listas para pelear

Para Alderete, la experiencia de volver a enfrentarse con la mítica “Tigresa” sigue teniendo el sabor y el asombro de la primera vez. “Estoy más que feliz. No lo iba a creer hasta verla a Marcela subida en la balanza conmigo. No puedo creer en la situación en que me encuentro. Estoy muy feliz”, comentó la tucumana, quien espera aprovechar la experiencia de las dos peleas anteriores para conseguir su primer triunfo ante la formoseña.