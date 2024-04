Buscará el triunfo que abra las puertas a las boxeadoras tucumanas

-La primera vez, desde el primer jab que ella me dio pensé: “uh, estoy superadísima. Me la juego y sigo”. Yo soy así me la banco, pero ahora no va a pasar eso. Es una mujer igual que yo que también le duelen los golpes y no porque sea “La Tigresa” yo le voy a dar un golpe y no le va a doler. Le dolerá, pero es “La Tigresa”.