Danzar entre la realidad, la imaginación y los sueños

- Mi mayor interés es poder llegar a un público popular, no sólo los habitués de la danza y de las artes escénicas; es poder llegar a cualquier persona que no tenga un acercamiento directo; que cuando vea mis obras se sienta interpelado por lo que pasa y que pueda relacionarlo con sus historias de vida. Que no necesariamente uno tiene que ser bailarín o trabajador de las artes escénicas para consumir teatro. Me interesa que al teatro vaya cualquier persona. Ese es mi máximo deseo con la danza.