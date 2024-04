Interna libertaria: el Gobierno minimizó la pelea del bloque en Diputados y descartó una ruptura

“Cuando se dan este tipo de discusiones sobre quién ocupa determinadas posiciones en las presidencias de las comisiones de las cámaras, siempre se generan pujas y tensiones que a veces no se resuelven bien. Normalmente estos temas no toman estado público. Lamentablemente, por el hecho de ser el bloque del Presidente (Javier Milei), esto tuvo repercusión”, dijo el funcionario en radio Rivadavia, horas después de que estallara la polémica por la nominación de Marcela Pagano como titular de la Comisión de Juicio Político, una elección que no fue convalidada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.