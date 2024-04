“En Anses no sobra nadie”: un paro contra el ajuste de Milei

Carabajal sostuvo que no se aplicó “ningún criterio de razonabilidad” a la hora de dejar sin su puesto de empleo a sus “compañeros” de repartición. “No se entiende; estamos hablando de gente que no tenía sumarios, que no registraba ausencias”, añadió. Y remarcó que la continuidad del plan de lucha “va a depender de que nos escuchen, de que se sienten a trabajar y nos den una respuesta”.