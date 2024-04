Martín Goitea: “Hay que lidiar con lo que no se pudo escribir”

Hay dos sentimientos con los que hay que lidiar: el enamoramiento respecto de lo que se ha escrito y la desilusión autodestructiva respecto de lo mismo. Incluso iría más allá: hay que lidiar, sobre todo, contra la decepción o frustración por lo que no se ha escrito, lo que no se pudo escribir. Esto último, es lo que, en definitiva, nos impulsa a intentarlo una vez más y volvemos a escribir. El corpus de texto escrito va a ser tomado como una masa flexible a la que se le dará la mejor forma para esa idea original que la concibió. Pero ojo, puede suceder que en el transcurso del trabajo hasta la idea cambie o se transforme, porque a veces en el texto no está lo que nosotros queremos y allí es donde está bueno buscar. ¿Buscar qué? Aquello que no controlamos y que puede resultar más interesante para la historia y para el lector. Si bien creo que, en el fondo, todos escribimos para publicar, es decir, para que alguien lo lea, para que exista un lector y la comunicación se concrete, muy a menudo no se corrigen los textos. O no se tiene en cuenta esta etapa del proceso de escritura. Me parece que esto ocurre, en general, por la autopublicación o por pagar para publicar. En estos casos no hay criterios editoriales. Sí, quizás, una editorial/imprenta que materializa el sueño de que nuestro nombre se vea impreso en letras de molde y el de hacer su negocio. Pero esto no va a suceder si quien escribe está más preocupado por presentarse como escritor que por escribir.