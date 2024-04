El Gobierno envió a las provincias y al Congreso la nueva Ley de Bases

La nueva versión será significativamente más limitada que la reforma laboral contenida en el DNU, y, en principio, no abordará aspectos polémicos en la relación con los sindicatos, como la no obligatoriedad de los aportes sindicales o la prohibición de protestas, asambleas y bloqueos.



El nuevo texto de la ley ómnibus solo retiene del ámbito laboral lo relacionado con el blanqueo y la moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores. En este sentido, el proyecto contempla extinciones de acciones penales, condonación de deudas y la eliminación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.



La reforma propuesta por los radicales incluirá un período de prueba ampliado, un fondo de cese laboral voluntario y la eliminación de multas por falta de registro. Aunque algunas fuentes libertarias expresaron su descontento al no obtener una reforma más radical como la del DNU, reconocieron que esta propuesta era mejor que nada y esperan futuras reformas después de 2025 con una nueva composición parlamentaria.