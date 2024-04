Quién es el salteño de 10 años que brilla en Barcelona, lo comparan con Messi y piden a la AFA "que no nos lo quiten"

En este contexto, el ex futbolista y entrenador, Jorge D'Alessandro habló sobre un talentoso mediocampista que empezó a aparecer en la Masía, y dio mucho para hablar en charla con Diego Yudcovsky. "Hay un chico argentino en el Barcelona categoría 2014, Pedro Juárez, por el que ya notifiqué a AFA y advertí que no nos lo quiten", tiró el exDT y actual periodista. Pero no se quedó ahí.