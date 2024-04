Jaldo, sobre el dengue:"Esta epidemia es diferente; no hay tarea más importante que combatir la enfermedad en Tucumán"

Pero, aseguró, “fundamentalmente tenemos que llegar a cada uno de los domicilios ayudando a aquella persona que no puede sacar un recipiente que se puede transformar en un criador de mosquitos. Sabiendo fundamentalmente que el mosquito vive dentro de nuestras casas y ese mosquito que no hace ruido ni tampoco nos da molestia cuando nos pica, lamentablemente, está muy diseminado en nuestra región. Es muy importante el trabajo que se ha pedido hoy de tener como prioridad combatir al dengue que fundamentalmente está en cuidarnos cuando estamos enfermos para evitar tener alguna complicación y fundamentalmente cuidarnos para no contagiar a otros usando repelentes. Cada uno de nosotros en nuestro domicilio y en donde nos movamos, evitemos” tener criadores de mosquitos”.