Un ex Atlético Tucumán fue condenado a cinco años de prisión

“Al momento del control, Benítez no tenía comprobante del seguro -ni pudo mostrarlo electrónicamente-, el vehículo no tenía la chapa patente y el carnet que mostró lo habilita para conducir motos de hasta 350 cc, y esa Harley es de 1.700 cc", precisó en ese momento a LA GACETA el, ahora ex, subsecretario operativo de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero.