Polémica y salud mental: una joven holandesa firmó su eutanasia a causa de su depresión severa

La decisión de la joven llegó cuando el psiquiatra que la trataba aseguró que no había nada más que pudieran hacer médicamente por ella. "Nunca mejorarás", fue la frase que el especialista enunció y que desencadenó la decisión de firmar su suicidio asistido. Ter Beek sabía que si algún día le decían que no había nada que hacer por ella, "no podría seguir con esto".